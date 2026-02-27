Das Unternehmen wird Flachstahl produzieren ein Produkt, bei dem die EU ein jährliches Defizit von fast 11 Millionen Tonnen verzeichnet

Hydnum Steel ist dem Bau des ersten sauberen Stahlwerks in Spanien einen entscheidenden Schritt näher gekommen, nachdem dem Unternehmen der Zugang zum Stromnetz am Knoten Brazatortas in der Provinz Ciudad Real gewährt wurde. Wie im spanischen Staatsanzeiger veröffentlicht, wurde dem Unternehmen eine Stromkapazität von 500 MW zugeteilt, was ausreichen dürfte, um die Versorgung seines Elektrolichtbogenofens sicherzustellen. Diese Konzession stellt einen wichtigen Meilenstein für ein Pionierprojekt auf der Iberischen Halbinsel dar.

Hydnum Steel festigt seine Position als zuverlässiger Lieferant von sauberem Stahl in Europa. Das vollständig digital integrierte Werk wird warmgewalzte Stahlcoils effizient und nachhaltig produzieren, was Vorteile für die Umwelt und die Wirtschaft hat. Hydnum Steel bietet eine Lösung für stahlverarbeitende Industrien, die ihre Produktionsprozesse dekarbonisieren müssen. Zudem wird das Werk den in der EU nur beschränkt lieferbaren Flachstahl produzieren. Europäische Länder importieren jährlich fast 11 Millionen Tonnen Stahl. Hydnum Steel wird in der Anfangsphase voraussichtlich 1,5 Millionen Tonnen produzieren. Die endgültige Kapazität wird Prognosen zufolge auf 2,7 Millionen Tonnen ansteigen. Der Bau beginnt noch 2026 bei einem Investitionsvolumen von mehr als 1,5 Milliarden Euro. In der Anfangsphase wird Hydnum Steel voraussichtlich mehr als 400 direkte Arbeitsplätze schaffen, eine Zahl, die später auf über 1.000 ansteigen soll.

Bei der Vergabe der Netzanschlüsse räumt das Ministerium für den ökologischen Wandel Projekten Vorrang ein, die Emissionen reduzieren. Auch das Investitionsvolumen sowie der geplante Betriebsstart werden berücksichtigt. Hydnum Steel überzeugt in all diesen Bereichen. Durch den vollständigen Verzicht auf fossile Brennstoffe wird das Werk zu 100 mit erneuerbaren Energien betrieben und im Vergleich zu einem herkömmlichen Hochofen-Stahlwerk eine Emissionsreduzierung von 98 erreichen.

