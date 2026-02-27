Nach Umsatz- und Gewinneinbußen geht Aixtron mit gedämpften Erwartungen in das laufende Geschäftsjahr. Dass 2026 nochmals ein Übergangsjahr wird, stört die Investoren allerdings nicht wirklich. Sie setzen bei der Aktie des Chipausrüsters auf Rückenwind aus verschiedenen Bereichen, der ab dem kommenden Jahr einsetzen dürfte.Vor allem das wichtige Geschäft mit Anlagen zur Herstellung von Leistungshalbleitern - etwa für die Elektromobilität - dürfte sich 2026 zunächst schwierig entwickeln. Vorstandschef ...Den vollständigen Artikel lesen ...
