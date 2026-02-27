Fürth (ots) -Mehrweg statt Einweg: Mit wiederverwendbaren Transportverpackungen von IFCO im Frischebereich macht NORMA ihre Lieferkette Schritt für Schritt ressourcenschonender. Nachhaltiges Wirtschaften ist für den fränkischen Lebensmittel-Discounter ein zentraler Bestandteil der Unternehmensstrategie. Mit dem konsequenten Ausbau von Mehrweglösungen zielt das Unternehmen darauf ab, Emissionen zu reduzieren, wertvolle Ressourcen zu schützen und Lebensmittelverschwendung entlang der gesamten Wertschöpfungskette zu minimieren.Gemeinsam mit IFCO, dem weltweit führenden Anbieter von Mehrweg-Transportverpackungen, setzt NORMA auf ein geschlossenes Kreislaufsystem. Die stabilen Mehrwegsteigen werden nach jedem Umlauf gereinigt, geprüft und wieder eingesetzt. Einwegverpackungen werden dadurch konsequent ersetzt. Die positiven Effekte zeigen sich deutlich in den Zahlen: Im Jahr 2025 konnten durch den Einsatz der Mehrwegverpackungen rund 4.175 Tonnen CO2 eingespart werden. Das entspricht etwa 3.018 Autos, die ein Jahr lang nicht auf den Straßen unterwegs wären. Auch beim Wasserverbrauch macht sich das System bemerkbar: 388.754 Kubikmeter Wasser konnten vermieden werden - so viel wie rund 9,7 Millionen Fünf-Minuten-Duschen. Zusätzlich halfen die robusten Mehrwegbehälter dabei, 398.042 Kilogramm Produktschäden zu vermeiden und damit Lebensmittelabfälle weiter zu reduzieren.Mit dem konsequenten Ausbau kreislauffähiger Verpackungslösungen zeigt NORMA, wie sich ökologische Verantwortung und effiziente Prozesse sinnvoll verbinden lassen - und wie Kreislaufwirtschaft im Lebensmitteleinzelhandel ganz praktisch funktioniert.Über NORMA:Der expansive Discounter NORMA mit Hauptsitz in Fürth ist in Deutschland, Österreich, Frankreich und Tschechien mit bereits mehr als 1.500 Filialen am Markt.Pressekontakt:Katja HeckNORMA Lebensmittelfilialbetrieb Stiftung & Co. KGLeiterin Kommunikation und WerbungManfred-Roth-Straße 7D-90766 Fürthk.heck@norma-online.deOriginal-Content von: NORMA, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/62097/6225170