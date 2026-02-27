LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Delivery Hero mit einem Kursziel von 39,40 Euro auf "Overweight" belassen. Der Umsatz des vierten Quartals 2025 sei etwas mau gewesen, schrieb Andrew Ross am Freitag nach Geschäftszahlen des Essenslieferdienstes. Alle Augen seien nun auf die Telefonkonferenz am Nachmittag gerichtet und erste Signale auf 2026. Dies werde für den Aktienkurs den Ausschlag geben./ag/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.02.2026 / 07:10 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.02.2026 / 07:11 / GMT

DE000A2E4K43