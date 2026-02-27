Unterföhring (ots) -
Was für ein Start. "Roadtrip Australien - Drei Spitzenköche auf vier Rädern" startet am Donnerstagabend mit hervorragenden 6,2 Prozent Marktanteil (Z. 14-59 J.) bei Kabel Eins. Insgesamt 2 Millionen Zuschauer (Nettoreichweite Z.+3) schalten die Auftaktfolge des Erfolgsformats mit Frank Rosin, Alex Kumptner und Ali Güngörmüs ein.
Basis: Marktstandard TV
Quelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK | videoSCOPE | Seven.One Entertainment Group | Business Intelligence; Erstellt: 27.02.2026 (vorläufig gewichtet)
"Roadtrip Australien" ab 26. Februar 2026 immer donnerstags um 20:15 Uhr bei Kabel Eins und auf Joyn.
Pressekontakt:
Luisa Hollmann
Communications & PR
email: luisa.hollmann@seven.one
Original-Content von: Kabel Eins, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7841/6225178
Was für ein Start. "Roadtrip Australien - Drei Spitzenköche auf vier Rädern" startet am Donnerstagabend mit hervorragenden 6,2 Prozent Marktanteil (Z. 14-59 J.) bei Kabel Eins. Insgesamt 2 Millionen Zuschauer (Nettoreichweite Z.+3) schalten die Auftaktfolge des Erfolgsformats mit Frank Rosin, Alex Kumptner und Ali Güngörmüs ein.
Basis: Marktstandard TV
Quelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK | videoSCOPE | Seven.One Entertainment Group | Business Intelligence; Erstellt: 27.02.2026 (vorläufig gewichtet)
"Roadtrip Australien" ab 26. Februar 2026 immer donnerstags um 20:15 Uhr bei Kabel Eins und auf Joyn.
Pressekontakt:
Luisa Hollmann
Communications & PR
email: luisa.hollmann@seven.one
Original-Content von: Kabel Eins, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7841/6225178
© 2026 news aktuell