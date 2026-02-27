Unterföhring (ots) -Was für ein Start. "Roadtrip Australien - Drei Spitzenköche auf vier Rädern" startet am Donnerstagabend mit hervorragenden 6,2 Prozent Marktanteil (Z. 14-59 J.) bei Kabel Eins. Insgesamt 2 Millionen Zuschauer (Nettoreichweite Z.+3) schalten die Auftaktfolge des Erfolgsformats mit Frank Rosin, Alex Kumptner und Ali Güngörmüs ein.Basis: Marktstandard TVQuelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK | videoSCOPE | Seven.One Entertainment Group | Business Intelligence; Erstellt: 27.02.2026 (vorläufig gewichtet)"Roadtrip Australien" ab 26. Februar 2026 immer donnerstags um 20:15 Uhr bei Kabel Eins und auf Joyn.Pressekontakt:Luisa HollmannCommunications & PRemail: luisa.hollmann@seven.oneOriginal-Content von: Kabel Eins, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7841/6225178