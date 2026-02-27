Stuttgart (www.anleihencheck.de) - Die Bundesrepublik Deutschland hat eine neue Bubill (unverzinsliche Schatzanweisung) (ISIN DE000BU0E386/ WKN BU0E38) im Volumen von 3 Milliarden Euro begeben, so die Börse Stuttgart.Das Papier werde am 17. Februar 2027 fällig und sei als Nullkupon-Anleihe strukturiert - es würden keine regelmäßigen Zinsen gezahlt. Der aktuelle Kurs liege bei 98,08% (Stand: 25.02.2026). Am Ende der Laufzeit erfolge die Rückzahlung zu 100%. Die Anleihe sei bereits ab 0,01 Euro (1 Cent) handelbar. Deutsche Staatsanleihen seien mit Top-Ratings von Moody's (Aaa) sowie Fitch und Standard & Poor's (AAA) ausgestattet. (Bonds weekly Ausgabe vom 26.02.2026) (27.02.2026/alc/n/a) ...Den vollständigen Artikel lesen ...
