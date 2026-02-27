Duolingo liefert - und wird trotzdem abgestraft. Auf den ersten Blick liest sich das vierte Quartal 2025 wie ein weiteres Erfolgskapitel der Sprachlern-App. Doch obwohl Umsatz und Gewinn je Aktie über den Erwartungen lagen, crashte die Aktie nachbörslich. Grund dafür ist der zunehmende Konkurrenzdruck. Das Unternehmen verzeichnete im abgelaufenen Quartal einen Umsatz von rund 283 Millionen Dollar und schlug damit die Analystenschätzung von 276 Millionen Dollar klar. Auch beim Gewinn je Aktie schnitt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär