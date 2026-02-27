EQS-News: edding Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis

Prognose 2026: Moderates Wachstum bei Konzernumsatz sowie Konzern-EBIT ohne Sondereffekte auf Vorjahresniveau erwartet Hauptversammlung 2026: Dividende unverändert gegenüber Vorjahr Im Geschäftsjahr 2025 wurde nach vorläufigen Zahlen ein Konzernumsatz von 144,9 Mio. EUR (Vorjahr: 155,7 Mio. EUR[1]) erzielt. Dieser liegt im unteren Bereich des zuletzt bekannt gegebenen Prognosekorridors von 142,0 bis 154,0 Mio. EUR; der Rückgang gegenüber dem Vorjahr ist auf die makroökonomische Wirtschaftslage und das weiterhin schwierige Industrieumfeld zurückzuführen, was sich sowohl in der Umsatzentwicklung der Geschäftseinheit Collaboration @ Work (COWO) mit der Hauptmarke "Legamaster" als auch der Geschäftseinheit Mark & Make widerspiegelt. Das Konzern-EBIT (operatives Konzernergebnis nach IFRS) beträgt - vorbehaltlich des abschließenden Ergebnisses der Konzernabschlussprüfung - 2,4 Mio. EUR (Vorjahr: 2,9 Mio. EUR1). Dabei wird in 2025 das Ergebnis des easycheck-Geschäfts (Business Unit ITS) von -0,6 Mio. EUR gemäß IFRS 5 aufgrund der Schließungsentscheidung unterhalb des EBIT in der Zeile "aufgegebene Geschäftsbereiche" gesondert ausgewiesen. Den erwarteten Ergebnisrückgang hatten wir bereits mit unserer Ad-hoc-Mitteilung vom 16. Juli 2025 bekannt gegeben. In diesem Zusammenhang hatten wir unseren Prognosekorridor für das Konzern-EBIT auf 0,0 bis 3,0 Mio. EUR abgesenkt. Das Ergebnis liegt somit im oberen Bereich des Prognosekorridors. Der Jahresüberschuss im Einzelabschluss der edding AG nach deutschem Handelsrecht beträgt 1,7 Mio. EUR (Vorjahr: 0,9 Mio. EUR) und liegt damit innerhalb des Korridors der letzten Prognose von 1,0 bis 2,0 Mio. EUR. Der Vorstand wird der Hauptversammlung eine Dividende in Höhe von 0,51 EUR je Vorzugsstückaktie und 0,50 EUR je Stammstückaktie vorschlagen. Für das Geschäftsjahr 2026 erwartet die edding Gruppe wiederum positive Ergebnisse und Umsatzerlöse im Bereich von 139,0 bis 154,0 Mio. EUR. Das Konzern-EBIT ohne Sondereffekte dürfte zwischen 1,0 und 4,0 Mio. EUR liegen. Die Flüssigen Mittel im Konzern erwarten wir zwischen 23,0 und 27,0 Mio. EUR. Für den Einzelabschluss der edding AG erwarten wir einen Jahresüberschuss zwischen 2,0 und 4,0 Mio. EUR. Über die edding Gruppe: Die edding Gruppe ist ein international tätiges Familienunternehmen mit Hauptsitz in Ahrensburg bei Hamburg. Seit ihrer Gründung im Jahr 1960 steht sie für Qualität, Ausdruckskraft und verantwortungsvolles Handeln. Unter der Dachmarke vereint sie die Marken edding, Legamaster und PLAYROOM und entwickelt Produkte und Lösungen, die kreatives Arbeiten, visuelle Kollaboration und Innovationsprozesse ermöglichen. Das gesamte unternehmerische Handeln folgt dem Prinzip profit-for: Dabei ist wirtschaftlicher Erfolg kein Selbstzweck, sondern die Grundlage für ökologisches und soziales Engagement. 2025 erzielte die Gruppe mit 663 Mitarbeitenden einen Umsatz von 144,9 Mio. EUR. Erläuterung "EBIT ohne Sondereffekte" als alternative Leistungskennzahl: EBIT ist die Abkürzung für "Earnings Before Interest and Taxes". Gesamtleistung abzüglich Materialaufwand, Personalaufwand und Abschreibungen (inklusive auf Nutzungsrechte im Sinne des IFRS 16), zuzüglich sonstiger betrieblicher Erträge und abzüglich sonstiger betrieblicher Aufwendungen. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern wird dabei um außergewöhnliche Aufwendungen oder Erträge bereinigt, um die operative Ertragskraft des Unternehmens, unabhängig von Sondereffekten, besser beurteilen zu können. Sondereffekte sind Positionen, die aus Restrukturierungen, Akquisitionen, Veräußerungsergebnissen bei Devestitionen, sowie sonstigen Aufwendungen und Erträgen außerhalb der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit resultieren. Das EBIT ohne Sondereffekte ist die wichtigste Kennziffer zur Ergebnissteuerung im edding Konzern. In den Geschäftsjahren 2024 und 2025 erfolgte keine Bereinigung des EBIT um Sondereffekte. Ahrensburg, 27. Februar 2026 edding Aktiengesellschaft Der Vorstand ____________________________ Kontakt: edding AG, Hadewych Vermunt (Chief Financial Officer - CFO) Bookkoppel 7, 22926 Ahrensburg Tel. 04102/808-200 E-Mail: investor@edding.de [1] Die Vorjahreswerte wurden angepasst und berücksichtigen unterhalb des EBIT in der Zeile "aufgegebene Geschäftsbereiche" gemäß IFRS 5 neben dem bereits in 2024 berichteten Ergebnis der Business Unit Lifestyle auch das Ergebnis der aufgegebenen Business Unit ITS in Höhe von nun insgesamt -1,9 Mio. EUR. Das Konzern-EBIT des Vorjahres erhöht sich entsprechend auf 2,9 Mio. EUR.



