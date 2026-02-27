Meran (ots) -Warme Sonnenstrahlen, eine Stadt in voller Blütenpracht und in den Gassen und Cafés angenehmes Treiben. Der Frühling in Meran ist eine ganz besondere Zeit. Es ist der Moment, in dem die alpine Kraft auf mediterrane Leichtigkeit trifft. Ein Saisonstart, der Körper und Seele gleichermaßen belebt.Ein Fest für die Sinne: Meran blüht aufAb Ende März verwandelt sich die Kurstadt in eine lebendige Bühne. Die Südtiroler Lebensfreude ist in jeder Gasse spürbar: Ob beim Flanieren über die legendäre Passerpromenade oder bei den ersten großen Events.Bereits ab dem 28. März lockt der Meraner Markt mit regionalen Köstlichkeiten und Handwerk, während die Gärten von Schloss Trauttmansdorff pünktlich zum Frühlingsbeginn am 1. April ihre Tore öffnen.Ein absolutes Highlight ist das Merano Flower Festival (24. - 26. April 2026), das die Stadt in ein botanisches Kunstwerk verwandelt.Die Therme Meran: Das Zentrum der RegenerationNach einem Tag voller Entdeckungen bietet die Therme Meran den perfekten Kontrast zur Frühlingsenergie der Stadt. Als architektonisches Meisterwerk im Herzen Merans ist sie ein Ort der tiefen Entspannung. Während draußen die Natur erwacht, taucht man drinnen in das heilende Thermalwasser ein oder entspannt in der weitläufigen Parkanlage, die ab April wieder in vollem Grün erstrahlt. Besonders die Anwendungen mit Südtiroler Naturprodukten wie Äpfeln oder Kräutern lassen einen die Kraft der Region hautnah spüren. Es ist diese Balance aus Aktivität und dem bewussten Loslassen, die den Aufenthalt hier so kostbar macht.Hotel Westend: Ihr Logenplatz für das Südtiroler LebensgefühlMitten in dieses Frühlingsidyll schmiegt sich das Hotel Westend. Direkt an der ruhigen Passerpromenade gelegen, ist das 3-Sterne-Hotel weit mehr als nur eine Unterkunft, es ist ein Rückzugsort mit Geschichte. Die charmante Jugendstilvilla fängt den Glanz der alten Kurstadt-Zeiten ein und kombiniert ihn mit herzlicher, familiärer Gastfreundschaft.Hier finden Gäste genau das, was den Meraner Frühling ausmacht: Die Freiheit, den Tag aktiv zu gestalten, und die Gewissheit, an einen gemütlichen Ort zurückzukehren. www.westend.itFrühling in Meran ab 01.04. bis 31.05.20263 Nächte / 4 Tage ab EUR 255,- pro Person inklusive:- 3 Übernachtungen im Doppelzimmer- Frühstücksbuffet im romantischen "Art nouveau" Saal- Südtirol Guest Pass- 1 Eintritt in die Therme Meran (3 h Therme, Nutzung der Pools)- 10% Rabatt auf weitere Eintritte in die Therme Meran- 5% Rabatt auf Beauty Behandlungen und Massagen in der Therme Meran- 1 Eintritt in die Gärten von Schloss Trauttmansdorff und Touriseum- 10,- EUR Bon für ein Essen im Restaurant Schlossgarten oder im Bistro der Therme- kostenloser Parkplatz direkt am Hotel- kostenloser Fahrradverleih direkt im HotelPressekontakt:Hotel Villa Westend ***Familie StrohmerSpeckbacherstraße 9I-39012 MeranTel. 0039 0473 44 76 54Mail: info@westend.itWeb: www.westend.itPressekontakt:Maria Liebeweinml@dimaconcept.dewww.urlaubsinspirationen.comOriginal-Content von: Hotel Westend ***, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/161858/6225208