Dieser Aktienmarkt könnte in den nächsten Tagen massiv abstürzen, sagt dieser bekannte Ex-J.P. Morgan Stratege. Das steckt dahinter und das bedeutet es für Ihr Depot. Marko Kolanovic, der ehemalige Chefstratege der Investmentbank J.P. Morgan, ist bekannt als der Gandalf der Märkte wegen seiner überraschend treffsicheren Prognosen. Nun hat der Experte bei diesem Aktienmarkt vor einem massiven Einbruch gewarnt. Achtung: Diese Aktien stehen vor einem ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 BÖRSE ONLINE