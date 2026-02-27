FRANKFURT/MADRID (dpa-AFX) - Übernahmegerüchte haben am Freitag im europäischen Telekomsektor die Aktien von 1&1 und United Internet kräftig nach oben getrieben.

Wie das spanische Nachrichtenportal "El Espanol" mit Verweis auf mit der Sache vertraute Personen berichtete, befindet sich der spanische Telekomkonzern Telefonica in Gesprächen mit 1&1, einer Tochter von United Internet, über eine Übernahme. Der Kaufpreis soll demnach zwischen 4,5 bis 5 Milliarden Euro liegen.

Die Nachricht ließ die im SDax notierten 1&1-Anteile um gut 10 Prozent steigen und half auch den Anteilen von United Internet im MDax um fast 12 Prozent nach oben, womit diese ihren Abwärtstrend seit Mitte Januar brechen könnten. Telefonica gewannen in Madrid zwei Prozent./ajx/jha/

