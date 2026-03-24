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WKN: 508903 | ISIN: DE0005089031 | Ticker-Symbol: UTDI
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24.03.26 | 17:01
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Branche
Internet
Aktienmarkt
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27,66027,70017:20
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IONOS GROUP
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