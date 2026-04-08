EQS-News: United Internet AG
/ Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung
08.04.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|United Internet AG
|Elgendorfer Str. 57
|56410 Montabaur
|Deutschland
|E-Mail:
|investor-relations@united-internet.de
|Internet:
|http://www.united-internet.de
|ISIN:
|DE0005089031
|Ende der Mitteilung
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2305226 08.04.2026 CET/CEST