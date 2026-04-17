FRANKFURT (dpa-AFX) - Am deutschen Aktienmarkt sind die Anleger zum Wochenschluss zuversichtlich geblieben. Nach der jüngsten Rückkehr des Dax über die 24.000-Punkte-Marke stieg der deutsche Leitindex bis zum Freitagmittag um 0,7 Prozent auf 24.322 Punkte.

"Der Aktienmarkt zeigt sich weiterhin erstaunlich robust gegenüber den anhaltenden Spannungen im Nahen Osten", schrieb Marktanalyst Timo Emden von Emden Research. Der Dax bewege sich nach den zuletzt starken Ausschlägen in einem insgesamt freundlichen Umfeld.

Anleger setzen Emden zufolge darauf, dass im Nahost-Krieg die Waffenruhe zwischen den USA und dem Iran zumindest vorerst Bestand hat oder sich im weiteren Verlauf sogar in eine verlängerte Phase politischer Entspannung entwickelt, die mittelfristig in ein tragfähiges Friedensabkommen münden könnte. Pakistan bereitet sich bereits auf weitere Verhandlungen zwischen dem Iran und den Vereinigten Staaten in der Hauptstadt Islamabad vor.

Damit steuert der Dax auf die dritte Gewinnwoche in Folge zu. Trotz der Erholung seit Ende März liegt er aber immer noch unter dem Niveau von Ende Februar, also vor dem Beginn des Iran-Kriegs.

Der MDax mit den mittelgroßen deutschen Werten gewann 1,1 Prozent auf 31.287 Zähler. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx ging es um 0,6 Prozent nach oben.

Der Experte Emmanuel Cau von der Barclays Bank wies darauf hin, dass es nach wie vor keine Anzeichen gebe, dass die Anleger willig sind, Gewinne mitzunehmen. "Der Markt will steigen." Der Waffenstillstand habe die Anlegerstimmung verbessert und die Angst, etwas zu verpassen, habe die Aktienkurse von US-Indizes mit starkem Fokus auf Technologiewerte auf neue Höchststände getrieben.

Die konjunktursensiblen US-Tech-Aktien werden derzeit von zunehmenden Anzeichen für eine Deeskalation im Iran-Krieg angetrieben. Als Antrieb hinzukommen solide Unternehmensgewinne und die Hoffnung, dass Künstliche Intelligenz die etablierten Geschäftsmodelle der Unternehmen nicht so stark gefährdet wie zuletzt befürchtet.

Entsprechend waren am deutschen Markt insbesondere Aktien aus dem Software- und Internetbereich gefragt. So gewannen SAP, Teamviewer, Ionos und Nemetschek zwischen knapp vier und gut sieben Prozent.

Die Aktien der Deutschen Börse gewannen 2,6 Prozent. Die Papiere profitierten von einer Kaufempfehlung der Bank of America. Experte Hubert Lam verwies auf die starke Marktstellung des Börsenbetreibers.

Die Papiere von RWE litten unter Berichten über den Kampf Großbritanniens gegen hohe Strompreise und fielen um mehr als zwei Prozent. Händler verwiesen als Belastung auf einen Bericht der "Financial Times", wonach die britische Finanzministerin Rachel Reeves und Energieminister Ed Miliband nach Lösungen suchen, um die direkte Kopplung zwischen Strom- und Gaspreisen aufzuheben.

Unter den größten Gewinnern im MDax stiegen Delivery Hero um vier Prozent. Der US-Fahrdienstleister Uber stockt seine Beteiligung an dem Essenslieferdienst auf./la/stk

--- Von Lutz Alexander, dpa-AFX ---



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