Nasdaq Prognose & Analyse für Freitag, den 27.02.26 - Aktuelle Einschätzung

Der Nasdaq notierte gestern Morgen bei 25.289 Punkten. Bis zum Nachmittag konnte sich der Nasdaq sukzessive aufwärtsschieben. Es ging im Zuge der Bewegung bis an die 25.377 Punkte, die am Nachmittag erreicht worden sind. Mit Aufnahmen des offiziellen Handels stellen sich ausgeprägte Gewinnmitnahmen ein, die den Index deutlich unter die 25.000 Punkte-Marke geführt haben. Bis zum Handelsschluss gelang aber eine Erholung zurück über die 25.000 Punkte-Marke, über der auch der Tagesschluss formatiert werden konnte.

- Nasdaq WKN A0AE1X - ISIN US6311011026 - Ticker: US100

?? Drei Key Takeaways - Nasdaq 100 aktuell im Überblick

Technisch weiter neutral mit leichter Aufwärtstendenz Sowohl im Stunden- als auch im 4h-Chart bleibt das übergeordnete Bild neutral. Oberhalb der SMA20 könnte sich das Chartbild kurzfristig aufhellen, ein klar bullisches Signal entsteht jedoch erst über der SMA50 bzw. dem 23,6 %-Retracement.

24.993 Punkte als kurzfristige Entscheidungsmarke Die Zone um 24.993 Punkte fungiert heute als Trigger-Level. Darüber überwiegen Chancen auf eine Ausweitung der Erholung, darunter steigt das Risiko weiterer Abgaben in Richtung SMA200 und 50,0 %-Retracement.

Seitwärtsmarkt mit erhöhter Volatilität wahrscheinlich Mit einer Bull-Wahrscheinlichkeit von 55 - bleibt das Szenario leicht positiv, allerdings innerhalb einer klar definierten Range. Trader sollten sich auf ein technisch getriebenes Handelsumfeld mit schnellen Richtungswechseln einstellen.

Nasdaq Rückblick: Dynamik und deutliche Gewinnmitnahmen Im Rahmen unserer aktuellen Nasdaq Analyse notierte der Index gestern Morgen bei 25.289 Punkten. Bis zum Nachmittag konnte sich der Nasdaq sukzessive auf 25.377 Punkte vorschieben. Mit Beginn des offiziellen Handels setzten jedoch deutliche Gewinnmitnahmen ein, die den Index unter die Marke von 25.000 Punkten drückten. Im weiteren Handelsverlauf gelang eine Stabilisierung, sodass der Tagesschluss wieder oberhalb der 25.000-Punkte-Marke bei 25.045 Punkten formatiert werden konnte. Die Tagesrange lag bei 522 Punkten und damit signifikant über dem Vortag....

