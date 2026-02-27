DAX Prognose für Freitag, 27.02.26 - Aktuelle Einschätzung und Chartanalyse

Der DAX ist gestern Morgen bei 25.142 Punkten in den vorbörslichen Handel gegangen. Der Index formatierte mit Aufnahme des Xetra Handels das Tagestief. Es ging am Vormittag von hier aus dynamisch aufwärts. Der DAX konnte im Zuge der Erholung am Nachmittag bis an und über die 25.300 Punkte laufen, sich dort aber nicht festsetzen. Es ging am späten Nachmittag noch einmal unter die 25.200 Punkte, der Index konnte sich im Bereich dieser Marke stabilisieren und wieder erholen. Im Handel gestern konnte ein Xetra Tagesgewinn ausgewiesen werden. Nachbörslich legten die Notierungen weiter zu. Der DAX konnte bei 25.361 Punkte nachbörslich das Tageshoch formatieren. Der DAX ging bei 25.348 Punkten aus dem Tageshandel.

- DAX (Kassa) WKN: 846900 - ISIN: DE0008469008 - Ticker: DAX - CFD: DE40.cash

?? Drei Key Takeaways - DAX aktuell im Überblick

DAX aktuell an technischer Schlüsselzone Der Index startet bei 25.277 Punkten und bewegt sich damit im Bereich der SMA20 im Stundenchart. Diese Marke ist kurzfristig richtungsentscheidend.

Kurzfristiges Chartbild bullisch - aber fragil Sowohl im Stunden- als auch im 4-Stunden-Chart bleibt die Struktur oberhalb der SMA20 konstruktiv. Ein Rückfall unter die SMA50 würde das positive Setup jedoch deutlich eintrüben.

Übergeordnet leicht erhöhte Abwärtswahrscheinlichkeit Trotz bullischer Chartsignale liegt die Wahrscheinlichkeit für ein bärisches Tagesszenario bei 60 - Die erwartete Handelsspanne reicht von 25.457 bis 24.952 Punkten.

DAX Prognose für Freitag, 27.02.2026 - DAX aktuell mit bullischer Tendenz im Stundenchart

DAX aktuell: Rückblick auf den Handel vom 26.02.2026

Der DAX ist gestern bei 25.142 Punkten in den vorbörslichen Handel gestartet. Mit Beginn des Xetra-Handels wurde das Tagestief markiert, bevor der Index dynamisch nach oben drehte.

Im weiteren Verlauf konnte der DAX im Rahmen einer Erholung bis über 25.300 Punkte ansteigen, sich oberhalb dieser Marke jedoch nicht nachhaltig etablieren. Am späten Nachmittag fiel der Index nochmals unter 25.200 Punkte zurück, stabilisierte sich dort jedoch und setzte erneut zur Erholung an.

Xetra-Schluss: 25.289 Punkte

Tagesschluss (22:00 Uhr): 25.348 Punkte

Tageshoch: 25.361 Punkte

Tagestief: 25.095 Punkte

Tagesrange: 266 Punkte

Nachbörslich wurde bei 25.361 Punkten ein neues Tageshoch erreicht. Insgesamt konnte ein positiver Handelstag verbucht werden.

Von den 40 DAX-Werten schlossen 26 im Plus und 14 im Minus. Zu den stärksten Titeln gehörten Deutsche Börse (+2,85 - adidas (+2,54 - und SAP (+2,48 - Am Tabellenende notierten Heidelberg Materials (-5,15 - MTU (-3,19 - und Siemens Energy (-2,22 %)....

