Koblenz (ots) -Kundinnen und Kunden bewerten die Servicequalität der Koblenzer Bausparkasse besonders positiv / Auszeichnung durch das Deutsche Institut für Service-Qualität und ntv in der Kategorie Kundenurteil "Kredit & Finanzierung"Die Debeka Bausparkasse gehört zu den Gewinnerinnen des Deutschen Service-Preises 2026. In der Kategorie Kundenurteil "Kredit & Finanzierung" überzeugt sie mit einer besonders positiv wahrgenommenen Servicequalität. Das Deutsche Institut für Service-Qualität (DISQ) und der Nachrichtensender ntv vergeben die Auszeichnung an Unternehmen, die ihre Kundinnen und Kunden auf ganzer Linie überzeugen.Persönliche Beratung als ErfolgsfaktorAlexander Weber, Vorstandsmitglied der Debeka Bausparkasse, ordnet die Auszeichnung ein: "Der Deutsche Service-Preis bestätigt, was wir jeden Tag anstreben: eine Beratung, die nah an den Menschen ist und echten Mehrwert schafft. Unsere Kundinnen und Kunden erwarten zu Recht kompetente Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner, die sich Zeit nehmen und individuelle Lösungen erarbeiten. Dass sie uns dieses hohe Vertrauen aussprechen, freut mich sehr und spornt uns gleichzeitig an, unseren Service kontinuierlich weiterzuentwickeln."Zur AuswertungInsgesamt hat DISQ 2.940 Unternehmen in 97 Kategorien untersucht. Die Basis bildeten 2.337 verdeckte Testkontakte, mehr als 270.000 Kundenstimmen sowie rund 86.600 Social-Media-Beiträge. Im Bereich Kredit und Finanzierung bewertete das Institut 26 Unternehmen anhand von 2.011 Kundenmeinungen zum Service der jeweiligen Anbieter. Im Zentrum der Untersuchung standen die Vor-Ort-Beratung, der Online-Service sowie der Service am Telefon und per E-Mail.Bianca Möller, Geschäftsführerin des Deutschen Instituts für Service-Qualität, betont die Bedeutung des direkten Kontakts: "Guter Kundenservice zeigt sich vor allem im direkten Kontakt. Unsere Analysen machen deutlich, dass viele Unternehmen hier stark performen, etwa in puncto Beratungsqualität, guter Kommunikation und Erreichbarkeit. Servicequalität entsteht dort, wo Prozesse, Verlässlichkeit und Kommunikation ineinandergreifen."Über die Debeka BausparkasseDie Debeka Bausparkasse AG ist seit 1974 Teil der Debeka-Gruppe mit Hauptsitz in Koblenz und zählt mit einer Bilanzsumme von rund 8,9 Milliarden Euro zu den größten privaten Bausparkassen Deutschlands. Das Produktportfolio umfasst Bausparen, Baufinanzierung, Kapitalanlage und Immobilienverwaltung.