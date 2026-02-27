SAPORISCHSCHJA (dpa-AFX) - Für die Reparatur einer Stromleitung hat die Internationale Atomenergiebehörde (IAEA) erneut eine lokal begrenzte Waffenruhe zwischen Russland und der Ukraine um das Kernkraftwerk Saporischschja vermittelt. IAEA-Chef Rafael Grossi zufolge laufen derzeit Minenräumarbeiten, um den Reparaturteams sicheren Zugang zu gewähren. Repariert werden soll die 330-Kilowatt-Leitung, die für die Stromversorgung des von russischen Truppen besetzen Kraftwerks im Südosten der Ukraine wichtig ist.

Die Versorgung über diese Leitung war nach Angaben der IAEA am 10. Februar unterbrochen worden. Die andere 750-Kilowatt-Leitung war demnach intakt geblieben.

Immer wieder Ausfälle bei externer Stromversorgung



Auch der Leiter des russischen Atomkonzerns Rosatom, Alexej Lichatschow, sprach der staatlichen russischen Nachrichtenagentur Tass zufolge von einer durch die IAEA vermittelten lokalen Waffenruhe. Die Kriegsparteien werfen sich immer wieder gegenseitig Beschuss vor.

Wiederholt ist wegen Beschuss zu Ausfällen der externen Stromversorgung des Kraftwerks gekommen. Die IAEA hatte schon mehrfach eine lokal begrenzte Waffenruhe für Reparaturen vermittelt. Das seit März 2022 von russischen Truppen besetzte Kernkraftwerk Saporischschja ist das größte in Europa. Die Reaktoren sind aus Sicherheitsgründen heruntergefahren, müssen aber weiter gekühlt werden./ksr/DP/jha