(die Veröffentlichungen erfolgen in der Regel um 8.00 Uhr)
Montag, 02.03.2026
(Nr. 70) Umsatz im Einzelhandel, Januar 2026
(Nr. N014) Nutzung sozialer Medien nach Altersgruppen und im EU-Vergleich, Jahr 2025
Dienstag, 03.03.2026
(Nr. 10) Zahl der Woche zum Internationalen Frauentag (8.3.2026): Haupteinkommensperson in Paarhaushalten nach Geschlecht, Jahre 2021-2025
Mittwoch, 04.03.2026
(Nr. N015) Frauengesundheit: Krankenhausbehandlungen, Todesursachen und Lebenserwartung von Frauen, Jahre 2014-2024
Donnerstag, 05.03.2026
(Nr. 071) Umsatz im Dienstleistungsbereich, Dezember und Jahr 2025
Freitag, 06.03.2026
(Nr. 072) Verarbeitendes Gewerbe (Auftragseingang und Umsatz), Januar 2026
(Nr. 073) Stromerzeugung nach Energieträgern (einschl. Stromim- und -exporte), Jahr 2025
(Nr. 074) Gewerbeanzeigen, Jahr 2025
(Nr.###) = Voraussichtliche Meldungsnummerierung.
Die Veröffentlichungstermine sowie weitere Informationen sind im Internetangebot des Statistischen Bundesamtes zu finden unter: https://www.destatis.de/DE/Presse/Termine/Veroeffentlichungstabelle/_inhalt.html
