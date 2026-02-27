A new automated platform allows commercial and industrial rooftop solar developers to receive medium-voltage connection assessments from network operators in 15 minutes.From pv magazine Australia UK-based network monitoring company VisNet, part of EA Technology Group, has launched an enhancement to its connection platform aimed at accelerating medium-voltage asset approvals. The tool enables commercial and industrial-scale rooftop solar and battery project owners to determine online whether medium-voltage connection requests are likely to be approved by distributed network service providers within ...

