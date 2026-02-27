Übernahmespekulationen, Führungswechsel, Aktivisten-Druck: Bei PayPal überschlagen sich die Ereignisse. Während Gerüchte über ein mögliches Interesse von Stripe die Runde machen, bereitet sich der Zahlungsriese offenbar auf ganz andere Szenarien vor - und rüstet sich intern für einen Abwehrkampf.Die Gerüchte über eine mögliche Übernahme haben der PayPal-Aktie in den vergangenen Tagen neues Leben eingehaucht. Für den Konzern selbst steht ein Verkauf jedoch offenbar gar nicht auf der Agenda. Stattdessen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär