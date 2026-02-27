DJ TABELLE/Inflation tendiert in Bundesländern im Februar uneinheitlich

DOW JONES--In sechs deutschen Bundesländern hat sich die Inflation im Februar uneinheitlich entwickelt. In Bayern, Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen und Brandenburg sank die jährliche Inflationsrate, in Hessen stieg sie und in Sachsen stagnierte sie. Im Monatsvergleich stiegen die Verbraucherpreise um mit Raten von 0,2 bis 0,4 Prozent.

Für Gesamtdeutschland erwarten Volkswirte, dass die Verbraucherpreise um 0,3 (Vormonat: 0,1) gegenüber dem Vormonat gestiegen sind. Die jährliche Inflationsrate soll der Prognose zufolge auf 2,0 (2,1) Prozent zurückgehen. Das Statistische Bundesamt (Destatis) veröffentlicht die Daten um 14.00 Uhr.

=== Februar Januar Bayern +0,2% gg Vm 0,0% gg Vm +1,9% gg Vj +2,1% gg Vj Baden-Württemberg +0,2% gg Vm 0,0% gg Vm +1,8% gg Vj +2,1% gg Vj Sachsen +0,3% gg Vm 0,0% gg Vm +2,3% gg Vj +2,3% gg Vj Hessen +0,4% gg Vm 0,0% gg Vm +2,2% gg Vj +2,1% gg Vj Nordrhein-Westfalen +0,2% gg Vm 0,1% gg Vm +1,8% gg Vj +2,0% gg Vj Brandenburg +0,4% gg Vm 0,0% gg Vm +2,0% gg Vj +2,2% gg Vj --------------------------------------------------------- Deutschland +0,3% gg Vm* +0,1% gg Vm (14.00 Uhr) +2,0% gg Vj* +2,1% gg Vj *Prognose ===

