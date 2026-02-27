NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise sind am Freitag leicht gestiegen. Die Notierungen profitierten von einer allgemein freundlichen Stimmung an den Finanzmärkten, nachdem sich zuletzt Fortschritte im Atomstreit mit dem Iran abgezeichnet haben. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im April kostete 71,44 US-Dollar. Das waren 69 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für US-Öl der Sorte West Texas Intermediate (WTI) legte um 70 Cent auf 65,91 Dollar zu.

Der Iran hat nach einer indirekten Verhandlungsrunde mit den USA weitere Gespräche für kommende Woche angekündigt. Beide Seiten lägen in wichtigen Fragen allerdings "noch weit auseinander", berichtete das "Wall Street Journal" nach Abschluss der dritten Verhandlungsrunde in Genf. Bei den Treffen geht es vor allem um das umstrittene iranische Atomprogramm.

Bisher habe es noch keinen starken Einfluss auf die Märkte durch die Verhandlungen gegeben, sagten Marktstrategen der US-Investmentfirma Karobaar Capital. Es sei aber in den kommenden Handelstagen mit stärkeren Preisschwankungen am Ölmarkt zu rechnen, weil sowohl eine Eskalation der Lage als auch eine diplomatische Lösung im Atomstreit möglich seien./jkr/jsl/stk