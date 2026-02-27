Frankfurt (www.anleihencheck.de) - An den Finanzmärkten spielen neben den geopolitischen Themen auch das konjunkturelle und das inflationäre Umfeld eine Rolle, so die Analysten der Helaba.Heute richte sich der Fokus auf die vorläufigen Verbraucherpreise in Frankreich, Spanien und Deutschland. Inflationssorgen gebe es derzeit nicht und sie sollten auch mit den heutigen Zahlen nicht aufkommen. Erst gestern habe EZB-Präsidentin Lagarde ihre Erwartung bekräftigt, dass sich die Teuerungsrate mittelfristig dem Zielwert von 2,0% annähern werde und sich das Lohnwachstum verlangsamen werde. Geldpolitischer Handlungsspielraum ergebe sich derzeit nicht. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
