Hilden (www.fondscheck.de) - Mit der ersten Sitzung des neu berufenen Anlageausschusses beginnt ein neues Kapitel für den ÖKOWORLD ÖKOVISION CLASSIC (ISIN LU0061928585/ WKN 974968), so ÖKOWORLD in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Seit seiner ersten Auflegung im Mai 1996 steht der Fonds nun im dreißigsten Jahr für konsequente, glaubwürdige und finanziell erfolgreiche nachhaltige Geldanlage. Der ÖKOWORLD ÖKOVISION CLASSIC ist einer der ältesten Nachhaltigkeitsfonds Europas und gilt als Wegbereiter ethisch-ökologischer Investments im deutschsprachigen Raum. Zu einer Zeit, in der nachhaltige Geldanlage noch ein Nischenthema war, setzte der Fonds bereits klare Maßstäbe: kompromisslose Ausschlusskriterien, ein strikt ethisch-ökologischer Investmentansatz und der feste Anspruch, Rendite und Verantwortung miteinander zu verbinden. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
