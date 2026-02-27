Nio und Bosch haben während des Besuchs des deutschen Bundeskanzlers Friedrich Merz in China eine strategische Kooperationsvereinbarung unterzeichnet. Die Partnerschaft wird sich auf alle drei Nio-Marken - Nio, Onvo und Firefly - erstrecken und sich auf Kerntechnologien der Elektromodelle konzentrieren. Z den Technologien, die über die neue Partnerschaft abgedeckt werden, zählen Chassis-Systeme wie Steer-by-Wire, aber auch Antriebs-relevante Komponenten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 electrive.net