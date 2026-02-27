Auf einst wichtigen Auslands-Märkten läuft es derzeit nicht rund für Audi, sowohl bei den Verbrennern als auch den Elektroautos. Jetzt reagiert Ingolstadt und hat eine Reihe von Führungswechseln in Schlüsselmärkten wie China und Nordamerika angekündigt. Audi spricht in der Mitteilung von einer "koordinierten Managementrotation", die einen reibungslosen Übergang gewährleisten und die strategische Ausrichtung der Marke unterstützen solle. In diesem ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 electrive.net