Der Song beschreibt die Herausforderung, auf sich selbst gestellt, mit Zuversicht den eigenen Werten folgend, sich dem Fluss anzuvertrauen.In einer Zeit, in der sich scheinbar alles aufzulösen beginnt, in der mehr denn je eine Orientierungslosigkeit Raum greift und in der man Dinge zum Festhalten sucht kann Gewissheit in der Ungewissheit gefunden werden.Die authentische Interpretation durch die Persönlichkeit von Lara mit ihrer facettenreichen Stimme vermittelt Vertrauen darauf, einen Weg zu finden für sich und andere.In der gesichtslosen, lauten Menge, in der Blicke nicht erwidert und Berührungen nicht empfunden werden, wird man von einer unsichtbaren Hand weggezogen.Man ist auf sich allein gestellt, aber irgendwo gibt es ein Licht und eine Hoffnung die leitet, wenn sich der Nebel lichtet und man sich in der Gewissheit wiederfindet, jemandem zu begegnen, der: "Can read my mind and my Soul".Unsichtbar verbunden, über Zeit und Raum hinweg, steht dieser Weg offen.