DJ Traton verlängert den Vorstandsvertrag von Antonio Roberto Cortes
DOW JONES--Der Aufsichtsrat des Nutzfahrzeugherstellers Traton hat den Vorstandsvertrag von Antonio Roberto Cortes vorzeitig um zwei Jahre verlängert. Cortes werde nun bis Januar 2029 als CEO für die Marke Volkswagen Truck & Bus verantwortlich zeichnen und Vorstandsmitglied der Traton Group bleiben, teilte der MDAX-Konzern mit. Traton verwies in der Mitteilung auf die Wichtigkeit von "Beständigkeit in schwierigen Zeiten".
February 27, 2026
