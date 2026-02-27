Gestern nach Börsenschluss veröffentlichte DELL Zahlen und daraus geht hervor: DELL verbuchte mehrere Rekorde im Quartal und Gesamtjahr! Damit hat man alle Erwartungen geschlagen und auch der Ausblick auf das laufende Jahr ist besser als gedacht.



Der Quartalsumsatz kletterte im Berichtszeitraum um rund 39 % auf rund 33,4 Mrd. $ und erreichte damit einen neuen Rekordwert. Auch das bereinigte Ergebnis je Aktie lag mit 3,89 $ je Aktie um satte 45 % höher und klar über dem Marktkonsens. Besonders dynamisch entwickelte sich das Geschäft mit KI-Servern, das im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 342 % auf einen Rekordumsatz von rund 9 Mrd. $ zulegte. Auch im gesamten Geschäftsjahr 2025 konnte der Konzern nach eigenen Angaben einige Rekorde verbuchen: So stieg der Jahresumsatz auf einen Rekordwert von 113,5 Mrd. $ und auch das bereinigte Ergebnis je Aktie sowie der Cashflow aus operativer Tätigkeit erreichten im abgeschlossenen Geschäftsjahr mit 10,30 $ beziehungsweise 11,2 Mrd. $ nie zuvor dagewesene Höhen.



DELL plant nun, die Dynamik im KI-Bereich auch im laufenden Geschäftsjahr fortzuschreiben und rechnet mit weiter steigenden Erlösen: So geht die Prognose für das laufende Geschäftsjahr von einem Umsatzwachstum um durchschnittliche 23 % auf 138 bis 142 Mrd. $ aus, einem mittleren Wachstum des verwässerten Gewinns je Aktie von 33 % auf 11,52 $ und einem mittleren Wachstum des bereinigten verwässerten Gewinns je Aktie (Non-GAAP) von 25 % auf 12,90 $.



Auch die Aktionäre sollen von der starken Geschäftsentwicklung profitieren: So kündigte das Management eine Erhöhung der Dividende um 20 % sowie die Ausweitung des Aktienrückkaufprogramms um 10 Mrd. $ an. Dies und auch der Aspekt, das DELL zu den großen Profiteuren des globalen Investitionsschubs in Rechenzentren und KI-Infrastruktur profitiert, reichte der Aktie zu einem Kurssprung von über 10 %!



Catharina Nitsch aus Ihrer Bernecker Redaktion



