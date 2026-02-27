EQS-News: Sunshare Technology Co., Ltd. / Schlagwort(e): Sonstiges/Produkteinführung

Sunshare Ray & Glory beim Jahresauftakt 2026 des Bundesverbands Steckersolar: Neue Maßstäbe für sichere, benutzerfreundliche Energiespeicherung zu Hause setzen



27.02.2026 / 11:05 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



MÜNCHEN, 27. Februar 2026 /PRNewswire/ -- Angesichts der wachsenden Nachfrage nach Balkonsolaranlagen in Deutschland präsentierte Sunshare seine neuesten Lösungen auf dem Jahresauftakt 2026 des Bundesverbands Steckersolar: Sunshare Ray, ein Balkonkraftwerk, und Sunshare Glory, ein Energiespeichersystem für zu Hause. Da die Energiebedürfnisse der Haushalte immer vielfältiger werden und die Nachfrage nach sauberem, erschwinglichem Strom steigt, entwickeln sich Balkonsolarsysteme mit Speicher zu einer praktischen Möglichkeit, die Energieautarkie zu verbessern und die Stromkosten zu senken. Sunshare Ray wurde für eine einfache Installation und den täglichen Gebrauch entwickelt und kombiniert hocheffiziente PV-Module (Umwandlungswirkungsgrad über 25 %) mit einem Halterungsdesign, das für 90 % aller Balkontypen geeignet ist. Die optionale Winkeleinstellung ermöglicht eine Feinabstimmung der Leistung bei verschiedenen Ausrichtungen und Lichtverhältnissen und trägt zu einem geschätzten höheren jährlichen Energieertrag von 25-30 % bei. Ray ist leicht und kompakt, kann von einer Person installiert werden und ist DIY-freundlich, da es zu 95 % vormontiert geliefert wird. Auf der Gleichstromseite werden die Module parallel geschaltet, um die Betriebsspannung niedriger zu halten als bei Reihenschaltungen. Ein Plug-and-Play-Anschluss ermöglicht eine schnelle Verkabelung mit nur einem Klick - von Modul zu Modul und von PV zu Speicher. Ray ist für den langfristigen Einsatz im Freien konzipiert und erfüllt die Anforderungen an mechanische Stabilität, Wind- und Hagelfestigkeit sowie kontrollierte Systemspannung. Sunshare Glory wird mit der Sunshare-eigenen eXtraSolid-Technologie betrieben und verwendet Semi-Solid-Batteriezellen in Automobilqualität, um die Sicherheit zu erhöhen. In Kombination mit einem Vollmetallgehäuse, einem intelligenten BMS und aktivem Brandschutz reduziert Glory das Risiko eines thermischen Durchgehens erheblich und bietet eine zuverlässige langfristige Energiespeicherlösung für Haushalte. Dank optimierter Zellstruktur und Systemmanagement liefert Glory mehr als 8.000 Lade- und Entladezyklen Der modulare Aufbau ermöglicht eine flexible Erweiterung von 1,5 kWh bis 12 kWh und deckt damit eine breite Palette von Haushaltsanforderungen ab. Außerdem unterstützt es sowohl den netzgebundenen als auch den netzunabhängigen Betrieb für den täglichen Gebrauch und für Notstromszenarien. Ein integriertes Energiemanagementsystem (EMS) priorisiert den solaren Eigenverbrauch und kann in Verbindung mit intelligenten Metern das Lastmanagement optimieren. Über die App können die Nutzer Erzeugung, Verbrauch und Speicherstatus in Echtzeit überwachen. Über Sunshare

Sunshare wurde 2023 unter dem Namen Sungrow gegründet und ist ein Hightech-Unternehmen, das sich auf PV-Balkonanlagen und Energiespeicherlösungen für Privathaushalte spezialisiert hat. Sunshare hat sich der Mission "Green power for life moments" verschrieben und bietet sichere, effiziente und intelligente Systeme für saubere Energie an, die erneuerbare Energien für Haushalte auf der ganzen Welt zugänglich und zuverlässig machen. Weitere Informationen: https://bit.ly/3P2ozOR Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2921044/image1.jpg View original content: https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/sunshare-ray--glory-beim-jahresauftakt-2026-des-bundesverbands-steckersolar-neue-maWstabe-fur-sichere-benutzerfreundliche-energiespeicherung-zu-hause-setzen-302699251.html



27.02.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group .

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News