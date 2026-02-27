Der Silberpreis hat turbulente Monate hinter sich. Nach einer spekulativ getriebenen Rallye zu Jahresbeginn folgte ein heftiger Rücksetzer. Doch inzwischen mehren sich die Anzeichen, dass Silber weiter bergauf tendieren könnte. Mehrere fundamentale und markttechnische Faktoren sprechen dafür, dass eine neue Silberpreis-Rallye möglich ist. Ein zentraler Treiber ist vor allem die angespannte Versorgungslage in China, einem der weltgrößten Silbernachfragern. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 BÖRSE ONLINE