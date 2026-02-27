Der Stern WOH G64 war lange der gewaltigste Rote Überriese, den die Forschung kannte. Mittlerweile ist er auf dem Weg zum Sternentod ein Gelber Hyperriese geworden. Für Astronom:innen bietet das eine einmalige Gelegenheit. WOH G64 ist einer der größten Sterne, die der Menschheit bekannt sind. Er befindet sich in der Großen Magellanschen Wolke, einer Begleitgalaxie der Milchstraße, und seine Ausmaße sind 1.540-mal so groß wie unsere Sonne. Trotz seines ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 t3n