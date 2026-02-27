EQS-News: Brook Gaming (Zeroplus Technology Co., Ltd.) / Schlagwort(e): Produkteinführung

Meistern Sie hochintensive Jagden mit der Automatisierung von ARmate und der präzisen Steuerung von Flashman NEW TAIPEI CITY, 27. Februar 2026 /PRNewswire/ -- Brook Gaming (Zeroplus Technology Co., Ltd.) ist stolz darauf, seine neuesten technischen Support-Lösungen für Trainer bekannt zu geben, die an den bevorstehenden globalen AR-Gaming-Events teilnehmen. Um den Herausforderungen hochintensiver globaler Marathons und der Notwendigkeit einer umfassenden Erkundung des Gebiets gerecht zu werden, stellt Brook den "ARmate" vor, der Automatisierung mit Standortkontrolle verbindet, sowie den "Flashman", ein Präzisionssteuerungsgerät für iOS-Geräte. Diese Tools wurden entwickelt, um allen Trainern, die an weltweiten Jagden teilnehmen, ein stressfreies und hocheffizientes Spielerlebnis zu garantieren. Maximieren Sie Ihr Abenteuer bei Großveranstaltungen Bei großen AR-Gaming-Events sind das effiziente Sammeln von Gegenständen innerhalb begrenzter Zeiträume und die genaue Erkundung riesiger Karten entscheidend für den Erfolg. Dank jahrelanger Hardware-Expertise bietet Brook Tools, mit denen sich Spieler ganz auf ihre Bewegungsstrategie und die Ausführung ihrer Begegnungen konzentrieren können. ARmate: Das All-in-One-Gerät für Automatisierung und Standortkontrolle ARmate wurde entwickelt, um das Ressourcenmanagement und die Erkundungseffizienz bei intensiven Events zu optimieren. Es verfügt über fortschrittliche Standortsteuerung sowie robuste Automatisierungsfunktionen. Auto Spin & Auto Catch: Es automatisiert das Drehen von Pokéstops und das Fangen von Pokémon vollständig, um einen Ressourcenverlust zu verhindern. Globale Standortfunktion: Greifen Sie von zu Hause aus auf Veranstaltungsorte weltweit zu und umgehen Sie physische Einschränkungen bei globalen Marathons. Stabile Verbindung für die Suche nach Shiny-Pokémon: Es sorgt für eine hohe Verbindungsstabilität, damit Sie bei häufigen Begegnungen kein Shiny-Pokémon verpassen. Flashman: Echte Kontrolle, totale virtuelle Freiheit Flashman bietet eine taktile und intuitive Steuerungserfahrung speziell für iOS-Benutzer. Sein hochpräziser 360°-Joystick ermöglicht eine genaue Positionierung auf komplexen Karten. Koordinatenspeichertaste (FN-Taste): Speichern Sie häufig verwendete Orte mit einem einzigen Fingertipp und kehren Sie zu ihnen zurück, sodass Sie sofort zurückverfolgen können, ohne die App neu starten zu müssen. Vielseitige Bewegungsmodi: Enthält "Smart Roaming" zur Simulation des tatsächlichen Gehens und "Route Cruise" für automatisierte Patrouillen entlang festgelegter Wege. Geschwindigkeitsumschalttaste: Wechseln Sie mit einem Klick zwischen "High Speed" für schnelle Fortbewegung und "Low Speed" für präzise Erkundung. Koordinatenfreigabe (Team-Synchronisierung): Geben Sie Standortdaten über die Mausfunktionstaste an Teamkollegen weiter, um eine synchronisierte Erkundung in der Gruppe zu ermöglichen. Informationen zu Brook Gaming Mit mehr als 20 Jahren Erfahrung in der Hardware-Entwicklung widmet sich Brook Gaming der Erweiterung der Möglichkeiten für Spieler durch innovative Technologie. Wir bewahren den Geist der berühmten taiwanesischen Handwerkskunst und bieten der globalen Gaming-Community weiterhin erstklassige Konnektivitätslösungen. Unsere offizielle Spielfigur steht als Symbol für die Leidenschaft und das Engagement unserer Marke für alle Spieler, die der Welt jeden Tag die Freude am Gaming vermitteln. Verfügbarkeit Sowohl ARmate als auch Flashman sind ab sofort im Handel erhältlich.

ARmate Offizielle Produktseite: https://brook.gg/4rCRHeb

Flashman Official Product Page: https://brook.gg/4kTQNHL Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2921046/Gemini_Generated_Image_xuh9dlxuh9dlxuh9.jpg View original content: https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/verbessern-sie-ihr-ar-abenteuer-brook-gaming-bringt-losungen-der-nachsten-generation-fur-globale-erkundungsveranstaltungen-auf-den-markt-302699514.html



