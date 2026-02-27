Mitteilung der Semper idem Underberg AG:

- Umsatz der Semper idem Underberg AG mit 103,5 Mio. Euro in den ersten neun Monaten 2025/26 leicht über Vorjahresniveau (2024/25: 103,4 Mio. Euro)

- Gesamtmarkt für Spirituosen verliert im Jahr 2025 rund fünf Prozent

- Gewinn des Familienunternehmens weiterhin im Zielkorridor

- Wachstumstreiber: Auslandsgeschäft (+6,6 % Absatz), Third-Party-Portfolio (+6,5 % Umsatz) sowie zweistellige Zuwächse durch Neuprodukte bei St. Hubertus-Tropfen

Die Semper idem Underberg AG behauptet sich in einem weiterhin schwierigen Marktumfeld und entwickelt sich besser als die Spirituosenbranche insgesamt. Während der deutsche Gesamtmarkt im Kalenderjahr 2025 laut ...

Den vollständigen Artikel lesen ...