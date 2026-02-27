© Foto: OpenAIDas kasachische Tengiz-Ölfeld kämpft nach Störungen mit Exportrückgängen, hat aber nach Aussage von Kasachstans Energieminister wieder fast die volle Kapazität erreicht.Die Ölproduktion auf dem größten Ölfeld in Kasachstan, hat nach einem Stromausfall Ende Januar wieder fast die volle Kapazität erreicht, wie Kasachstans Energieminister Erlan Akkenzhenov am Freitag mitteilte. Zuvor führte ein Produktionsrückgang im von Chevron geführten Ölwerk Tengiz zu einer Abnahme der kasachischen Ölexporte und trieb auch deshalb die globalen Ölpreise in die Höhe, wie Reuters berichtet. Kasachstans Energieminister sagte, dass die Ölexporte Kasachstans in diesem Jahr voraussichtlich auf dem Niveau von 2025 …Den vollständigen Artikel lesen
