Die Uelzener hat die Hundekranken- und Hunde-OP-Versicherungen überarbeitet. Anstelle von mehreren Tarifen gibt es künftig nur noch jeweils ein Grundprodukt mit erweitertem Leistungsspektrum. Zudem sind nun neue Tarife speziell für Mehrhundehalter und Züchter im Portfolio. Die Uelzener Versicherungen haben ihre Versicherungslösungen für Hunde neu aufgestellt und setzen dabei auf mehr Leistung und eine übersichtliche Tarifstruktur. Bei der neuen Hundekranken- und Hunde-OP-Versicherung entfallen die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
