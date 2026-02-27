Es ist eine Zäsur in der Unternehmensgeschichte: Der US-Bezahldienstleister Block baut mehr als 4.000 Stellen ab - nahezu die Hälfte der Belegschaft ist davon betroffen. Grund für den Kahlschlag sind nicht etwa finanzielle Nöte des Konzerns, sondern die massiven Fortschritte im Bereich der Künstlichen Intelligenz.Konzernchef Jack Dorsey verkündete den Stellenabbau zunächst in einem persönlichen Beitrag auf X, bevor er sich in einem offiziellen Aktionärsbrief äußerte. Seine Botschaft war unmissverständlich: ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär