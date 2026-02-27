Frankfurt am Main (ots) -Künstliche Intelligenz ist in vielen Unternehmen längst angekommen - in Protokollen, Planungsprozessen und Entscheidungsroutinen. Doch in vielen Projekten bleibt eine Frage unbeantwortet: Wie lässt sich KI strukturiert, verantwortungsvoll und wirksam einsetzen?Mit der ersten Ausgabe ihres neuen Workshopformats "GPM Focus" reagiert die GPM Deutsche Gesellschaft für Projektmanagement e. V. auf diese Entwicklung. Die Auftaktveranstaltung am 24. März 2026 im Hilton Frankfurt Airport widmet sich dem Thema "KI in Projekten anwenden".Die Dynamik rund um generative KI hat in den vergangenen zwei Jahren erheblich zugenommen. Unternehmen testen Anwendungen in Kommunikation, Risikoanalyse oder Dokumentation. Gleichzeitig wachsen Unsicherheiten - etwa bei Datenschutz, Qualitätssicherung oder Rollenveränderungen im Team. Projektmanagement steht dabei im Zentrum: Projekte sind Treiber von Innovation, Transformation und Digitalisierung. Doch auch in diesem Bereich ist ungeklärt, welche Rolle die KI einnehmen kann.Der "GPM Focus" versteht sich nicht als klassischer Kongress, sondern als kompaktes Arbeitsformat. Nach einem Impuls zur realistischen Einordnung von KI durch den Technologieexperten Julian Yogeshwar arbeiten die Teilnehmenden in sieben parallelen Workshops. Themen sind unter anderem KI-gestütztes Risikomanagement, Projektkommunikation mit KI und Wissenssicherung bei Personalausfällen, aber auch der Einsatz von Microsoft 365 Copilot im Projektalltag, die Integration von KI entlang des gesamten Projektlebenszyklus, Leadership im KI-Zeitalter sowie Governance, Datenschutz und Compliance.Zu den Referierenden zählen renommierte Projektmanagement-Profis, unter anderem Prof. Dr. Helge Frank Wild, Katrin Friedel, Tanja Förster, Torsten Koerting sowie Michael Schmid und Carsten Wittmann. Jeder Workshop ist ergebnisorientiert konzipiert. Die Teilnehmenden erarbeiten konkrete Leitfäden, Tool-Sets oder Einsatzpläne, die unmittelbar in eigenen Projekten angewendet werden können. Den Abschluss bildet eine gemeinsame Reflexion mit der Skizze eines individuellen KI-Agenten für den Projektalltag.Weitere Informationen und Anmeldung: https://www.gpm-ipma.de/focus26-frankfurtPressekontakt:Sebastian WieschowskiGPM Deutsche Gesellschaft für Projektmanagement e. V.E-Mail: s.wieschowski@gpm-ipma.deInternet: www.gpm-ipma.deBlog: www.gpm-blog.deOriginal-Content von: GPM Deutsche Gesellschaft für Projektmanagement e. V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/118675/6225351