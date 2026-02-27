Was jahrelang wie ein endloses Reformprojekt wirkte, ist heute ein operativ stark aufgestelltes Institut. Die Kennzahlen haben sich spürbar verbessert, die Eigenkapitalrendite liegt wieder im zweistelligen Bereich und die Kostenquote geht weiter zurück. Statt Reparaturmodus dominiert inzwischen Ergebnisqualität - mit klarer Aktionärsorientierung.Der Fokus verschiebt sich nun auf Wachstum aus eigener Kraft. Kapital wird gezielt eingesetzt, margenstarke Bereiche gewinnen an Bedeutung und Effizienzprogramme ...Den vollständigen Artikel lesen ...
