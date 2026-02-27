Kräftige Kurssprünge gibt es am Freitag im europäischen Telekomsektor: Zum Wochenaufklang schießen die Aktien von 1&1 und United Internet deutlich in die Höhe. Hintergrund sind Spekulationen über einen möglichen Einstieg des spanischen Telekomriesen Telefónica.Die Übernahmegerüchte laufen derzeit auf Hochtouren: Einem Bericht des spanischen Portals "El Español" zufolge soll sich Telefónica in Gesprächen mit 1&1 befinden. Das Nachrichtenportal beruft sich dabei auf mit den Vorgängen vertraute ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär