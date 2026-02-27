Aixtron hat das Geschäftsjahr 2025 weitgehend im Einklang mit unseren Erwartungen abgeschlossen, unterstützt durch ein saisonal starkes Q4, das eine solide operative Ausführung trotz eines schwachen Endmarktumfelds demonstrierte. Die Cash-Generierung hat sich erheblich verbessert, angetrieben durch die Normalisierung des Working Capitals und niedrigere Capex, was zu einer signifikant gestärkten Nettokassenposition führte. Blickt man in die Zukunft, wird 2026 voraussichtlich weiter nachlassen. Starke, von KI getriebene Optoelektronik-Momente und moderates Wachstum im Bereich GaN werden voraussichtlich nur teilweise ein weiteres sehr schwaches Jahr für SiC ausgleichen. Während die gestärkte Bilanz und der robuste freie Cashflow klaren Abwärtsdruck bieten, bleibt das Upside-Potenzial von der zeitlichen und quantitativen Entwicklung der KI-bezogenen GaN-Werkzeugbestellungen Ende 2026 und Anfang 2027 abhängig, ebenso wie von einer bedeutenderen Erholung im SiC-Bereich, die zunehmend als Ereignis für 2027-2028 eingeordnet wird. Ermutigend ist, dass die steigende Nachfrage nach Optoelektronik den Beginn eines mehrjährigen Zyklus markieren könnte, der die anhaltende Schwäche im SiC-Bereich teilweise ausgleicht. Nach dem jüngsten Anstieg des Aktienkurses glauben wir, dass die Bewertung bereits Teile der frühen Zyklus-Erholungsnarrative einpreist. Daher betrachten wir das aktuelle Risiko/Ertrags-Verhältnis als ausgewogen und bekräftigen unsere HOLD-Empfehlung mit einem erhöhten Kursziel von 24,00 EUR (alt: 21,00 EUR). Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/aixtron-se





© 2026 mwb research