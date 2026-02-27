Moderate Gewinne in Frankfurt - Zurückhaltung an den US-Börsen

Makroökonomischer Überblick
Im Mittelpunkt des Tages steht die angespannte geopolitische Lage im Nahen Osten. Nach jüngsten Gesprächen zwischen den USA und dem Iran kündigte Teheran weitere Verhandlungen für die kommende Woche in Wien an. Gleichzeitig bleibt unklar, ob es tatsächlich zu einer weiteren Gesprächsrunde kommt - nicht zuletzt wegen eines von Washington gesetzten Ultimatums und verstärkter militärischer Präsenz der USA in der Region.
Meistgehandelte Aktien im Überblick
BASF
Die Aktie des Chemiekonzerns geriet unter Druck und zählt zu den schwächeren Werten im DAX. Auslöser waren die vorgelegten Quartalszahlen und vor allem der vorsichtige Ausblick auf das laufende Jahr. Zwar blieb das Zahlenwerk solide, doch die zurückhaltenden Erwartungen dämpften die Hoffnung auf eine schnelle operative Beschleunigung.
Delivery Hero
Beim Essenslieferdienst kam es zu deutlichen Abgaben. Zwar legte das bereinigte operative Ergebnis im vergangenen Jahr kräftig zu, doch Umsatz und Bruttowarenwert blieben hinter den Markterwartungen zurück. Anleger reagierten enttäuscht, zumal nach dem starken Schlussquartal mehr Dynamik erhofft worden war.
Hypoport
Für einen der auffälligsten Kurssprünge des Tages sorgte Hypoport. Der Finanzdienstleister überzeugte mit vorläufigen Zahlen und einem ambitionierten Gewinnziel für 2026.
Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange (EUWAX). Die EUWAX ist ein Handelsplatz, an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivative Finanzprodukte gehandelt werden. Im Folgenden sehen Sie die beliebtesten Titel, gemessen am gehandelten Volumen.
Die beliebtesten Titel
Turbos Open End
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Knock-Out Barriere
|Hebel
|Laufzeit
|Dow Jones
|Bear
|UG9RJ2
|17,14
|51304,944378 Punkte
|24,16
|Open End
|DAX
|Bear
|UG3341
|15,12
|26856,937531 Punkte
|16,53
|Open End
|DAX
|Bear
|UG66LJ
|25,10
|27854,332236 Punkte
|10,12
|Open End
|DAX
|Bear
|UG2Y9G
|8,58
|26202,118928 Punkte
|27,76
|Open End
|Silber
|Bull
|UN4X02
|8,77
|79,81712 USD
|8,5
|Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 27.02.2026; 10:00 Uhr;
Optionsscheine
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Basispreis (Strike)
|Omega
|Letzter Bewertungstag
|Deutsche Bank AG
|Call
|UG5P33
|0,42
|38,00 EUR
|11,01
|17.06.2026
|Porsche AG
|Call
|UN4AD2
|0,32
|42,00 EUR
|6,16
|17.06.2026
|Netflix Inc.
|Call
|UN4UC7
|2,39
|82,00 USD
|2,13
|15.12.2027
|Alphabet Inc. Class A
|Call
|UN07R5
|2,62
|320,00 USD
|5,3
|16.09.2026
|Mercees-Benz AG
|Call
|UG7CD8
|0,25
|66,00 EUR
|7,35
|16.12.2026
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 27.02.2026; 10:30 Uhr;
Faktor-Optionsscheine
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Basispreis (Strike)
|Faktor
|Laufzeit
|DAX
|Short
|UN0E3N
|1,08
|26552,824155 Punkte
|-20
|Open End
|DAX
|Short
|UN2HU7
|3,35
|26974,330548 Punkte
|-15
|Open End
|Deutsche Lufthansa AG
|Long
|UG1XPA
|5,28
|8,249228 EUR
|8
|Open End
|Airbus Group SE
|Long
|UN4W7D
|7,19
|174,320529 EUR
|15
|Open End
|Palantir Technologies Inc.
|Short
|UG78T5
|3,62
|181,25671 USD
|-3
|Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 27.02.2026; 10:35 Uhr;
