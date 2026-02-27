Moderate Gewinne in Frankfurt - Zurückhaltung an den US-Börsen

Der deutsche Aktienmarkt zeigt sich am Freitagvormittag freundlich. Der DAX setzt seine Aufwärtsbewegung fort und legt moderat zu. In Europa präsentiert sich der Euro Stoxx 50 hingegen leicht schwächer. An den US-Börsen überwiegt vor dem Handelsstart Zurückhaltung: Sowohl die großen Standardwerte als auch die Technologietitel notieren leichter. Deutlich fester zeigt sich dagegen der japanische Aktienmarkt, wo der Nikkei 225 mit klaren Zugewinnen aus dem Handel geht.

Makroökonomischer Überblick Im Mittelpunkt des Tages steht die angespannte geopolitische Lage im Nahen Osten. Nach jüngsten Gesprächen zwischen den USA und dem Iran kündigte Teheran weitere Verhandlungen für die kommende Woche in Wien an. Gleichzeitig bleibt unklar, ob es tatsächlich zu einer weiteren Gesprächsrunde kommt - nicht zuletzt wegen eines von Washington gesetzten Ultimatums und verstärkter militärischer Präsenz der USA in der Region.

Meistgehandelte Aktien im Überblick BASF

Die Aktie des Chemiekonzerns geriet unter Druck und zählt zu den schwächeren Werten im DAX. Auslöser waren die vorgelegten Quartalszahlen und vor allem der vorsichtige Ausblick auf das laufende Jahr. Zwar blieb das Zahlenwerk solide, doch die zurückhaltenden Erwartungen dämpften die Hoffnung auf eine schnelle operative Beschleunigung. Delivery Hero

Beim Essenslieferdienst kam es zu deutlichen Abgaben. Zwar legte das bereinigte operative Ergebnis im vergangenen Jahr kräftig zu, doch Umsatz und Bruttowarenwert blieben hinter den Markterwartungen zurück. Anleger reagierten enttäuscht, zumal nach dem starken Schlussquartal mehr Dynamik erhofft worden war. Hypoport

Für einen der auffälligsten Kurssprünge des Tages sorgte Hypoport. Der Finanzdienstleister überzeugte mit vorläufigen Zahlen und einem ambitionierten Gewinnziel für 2026.

Die beliebtesten Titel

Turbos Open End

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Knock-Out Barriere Hebel Laufzeit Dow Jones Bear UG9RJ2 17,14 51304,944378 Punkte 24,16 Open End DAX Bear UG3341 15,12 26856,937531 Punkte 16,53 Open End DAX Bear UG66LJ 25,10 27854,332236 Punkte 10,12 Open End DAX Bear UG2Y9G 8,58 26202,118928 Punkte 27,76 Open End Silber Bull UN4X02 8,77 79,81712 USD 8,5 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 27.02.2026; 10:00 Uhr;

Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Omega Letzter Bewertungstag Deutsche Bank AG Call UG5P33 0,42 38,00 EUR 11,01 17.06.2026 Porsche AG Call UN4AD2 0,32 42,00 EUR 6,16 17.06.2026 Netflix Inc. Call UN4UC7 2,39 82,00 USD 2,13 15.12.2027 Alphabet Inc. Class A Call UN07R5 2,62 320,00 USD 5,3 16.09.2026 Mercees-Benz AG Call UG7CD8 0,25 66,00 EUR 7,35 16.12.2026

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 27.02.2026; 10:30 Uhr;

Faktor-Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Faktor Laufzeit DAX Short UN0E3N 1,08 26552,824155 Punkte -20 Open End DAX Short UN2HU7 3,35 26974,330548 Punkte -15 Open End Deutsche Lufthansa AG Long UG1XPA 5,28 8,249228 EUR 8 Open End Airbus Group SE Long UN4W7D 7,19 174,320529 EUR 15 Open End Palantir Technologies Inc. Short UG78T5 3,62 181,25671 USD -3 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 27.02.2026; 10:35 Uhr;

