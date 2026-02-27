Stuttgart (www.anleihencheck.de) - Die Regierung von Kanada hat eine neue Staatsanleihe (ISIN CA135087U444/ WKN A4EQJQ) mit einem Gesamtvolumen von 6 Milliarden Kanadischen Dollar begeben, so die Börse Stuttgart.Anleger würden einen halbjährlich ausgezahlten Festzins von 2,500% p.a. und eine Laufzeit bis 1. Mai 2028 erhalten. Die erste Zinszahlung sei am 1. Mai 2026. Die Mindeststückelung der Anleihe betrage 1.000 Kanadische Dollar. Der Kurs notiere aktuell bei 100,07% (Stand: 25.02.2026), was einer Rendite bis zur Fälligkeit von 2,47% entspreche. Die Anleihe sei mit Top-Ratings von Moody's ("Aaa") und Standard & Poor's ("AAA") sowie einem AA+-Raing von Fitch ausgestattet - Anleger sollten das Währungsrisiko bei Engagements außerhalb des Euroraums berücksichtigen. (Bonds weekly Ausgabe vom 26.02.2026) (27.02.2026/alc/n/a) ...Den vollständigen Artikel lesen ...
