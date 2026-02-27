Delivery Hero steigert 2025 Gewinn und Cashflow deutlich, der CEO gibt sich optimistisch für 2026 - und trotzdem stürzt die Aktie regelrecht ab. Warum Zweifel angebracht sind. Der Essenslieferdienst Delivery Hero hat am Freitag auf den ersten Blick starke vorläufige Zahlen für 2025 präsentiert. Das bereinigte EBITDA übertraf die eigene Zielspanne, der freie Cashflow wurde positiv. Dennoch fällt die MDAX-Aktie bis zum Mittag um mehr als sieben Prozent ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 BÖRSE ONLINE