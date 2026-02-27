Scout24 hat starke Ergebnisse für das vierte Quartal 2025 geliefert, mit einem Umsatzanstieg von 13% im Vergleich zum Vorjahr und einem Anstieg des ordentlichen operativen EBITDA um 17%, was auf eine anhaltende operative Hebelwirkung hinweist. Für das Geschäftsjahr 2025 stieg der Umsatz um 15 % auf 649,6 Mio. EUR, während das ooEBITDA um 16,5% auf 405,7 Mio. EUR wuchs, was zu einer Marge von 62,5% führte und die Erwartungen übertraf. Das Wachstum wurde durch die Gewinnung neuer Kunden und die Expansion des ARPU in beiden Segmenten, Professional und Private, vorangetrieben, während eine disziplinierte Kostenkontrolle die Rentabilität trotz fortlaufender Investitionen unterstützte. Für 2026 gibt das Management eine Umsatzwachstumsprognose von 16-18%, einschließlich Spanien, aus, mit vorübergehender Margenverdünnung durch Akquisitionen. Die Risiken im Zusammenhang mit KI scheinen begrenzt zu sein, was das strukturell starke Marktplatzmodell von Scout24 untermauert. Wir bestätigen unser BUY-Rating und ein Kursziel von 129,00 EUR. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/scout24-se





© 2026 mwb research