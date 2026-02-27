Anzeige
Mehr »
Freitag, 27.02.2026 - Börsentäglich über 12.000 News
Hochgradiger Fund in Kanada: Steht dieser Rohstoff-Explorer vor der Neubewertung?
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche
DZ Bank
27.02.2026 12:11 Uhr
217 Leser
Artikel bewerten:
(1)

Webinar - Bitcoin, Ether & Co. im Sinkflug - droht ein neuer Krypto-Winter?

Werbung



Webinar - Bitcoin, Ether | Co. im Sinkflug - droht ein neuer Krypto-Winter?

Die nach der ETF-Euphorie entstandene Lethargie wurde im Oktober 2025 abrupt beendet. Seitdem geraten die Kryptomärkte ins Wanken, und die Euphorie ist verflogen. Bitcoin, Ether & Co. zeigen deutliche Kursrückgänge, und viele Anleger fragen sich nun: Ist dies der Beginn eines neuen langen "Krypto-Winters", oder bieten sich in dieser Marktlage spannende Gelegenheiten für clevere Investitionen?

Erfahren Sie exklusiv von Jonathan Osswald (Kryptoanalyst DZ BANK Research) im Webinar am Montag, 02. März um 19.00 Uhr, welche Faktoren den Markt aktuell beeinflussen, wie Sie Kryptowerte strategisch in Ihr Portfolio integrieren und wohin die Reise gehen könnte.

Seien Sie dabei - kostenfrei und ohne Anmeldung über unseren YouTube Live-Stream unter www.youtube.com/@kursplus9251.

Unsere Börsenprofis beleuchten top aktuelle Themen unter den Aspekten Volatilität, Sentiment und Saisonalitäten. Dabei werden Märkte, Zinsen, Rohstoffe und Einzelwerte fundamental sowie charttechnisch unter die Lupe genommen. Passende Handelsideen werden abgeleitet und konkrete Produktideen vorgestellt.

Referenten

  • Marcus Landau, Derivatespezialist bei der DZ BANK
  • Falko Block, DZ Bank
  • Jonathan Osswald, DZ Bank


Wenn Sie regelmäßig Informationen von der DZ BANK erhalten möchten, so können Sie sich kostenlos zu den verschiedenen Veröffentlichungen rund um Trading und Geldanlage anmelden:


© 2026 DZ Bank
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.