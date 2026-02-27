Köln (ots) -Dr. Marie-Christine Frank, Beraterin für strategische Kommunikation, und Top-Managerin und ehemalige Vorständin Daniela Mündler stellen neues Beratungsmodell für C-Level- und Board-Positionierung vor.Vorstände, Aufsichtsräte und Top-Executives kommunizieren zu wenig - und das kostet Unternehmen Vertrauen. Laut Edelman Trust Barometer 2026 sind 71 Prozent der Konsumenten eher bereit, einem Unternehmen zu vertrauen, wenn dessen CEO aktiv kommuniziert. Trotzdem schweigen die meisten Führungskräfte. Dr. Marie-Christine Frank und Daniela Mündler antworten auf diesen Befund mit einem neuen Beratungsmodell für die Kommunikationspositionierung dieser Zielgruppen.Gemeinsam sprechen sie beide Sprachen: die des Boardrooms und die des NewsroomsC-Level- und Board-Positionierung verbindet externe PR-Expertise mit der Innenperspektive des Boardrooms. Dr. Marie-Christine Frank ist seit 2005 in der Medien- und Kommunikationsbranche tätig und hat 2018 Drei Brueder Kommunikation gegründet. Seitdem hat sie mit mehr als 100 CEOs in strategischer Positionierung und PR zusammengearbeitet. Ihre Coaching-Ausbildung am IfAP - Institut für Angewandte Psychologie ermöglicht dabei eine Tiefe, die über klassische PR-Beratung hinausgeht: Sie arbeitet nicht nur an der Kommunikation - sondern an der Positionierung der Person dahinter.Daniela Mündler ergänzt dieses Angebot mit einer Perspektive, die in der PR-Beratung bisher kaum vertreten war: Sie hat Top-Executive-Positionen bei Marktführern im Bereich Konsumgüter und Handel besetzt, darunter als Geschäftsführerin im LVMH Konzern, CMO bei Douglas und Vorstandsmitglied bei Bahlsen. Sie kennt die Entscheidungswelt an der Spitze der deutschen Wirtschaft nicht aus dem Beraterzimmer - sondern aus eigener Erfahrung.Was das Modell einzigartig macht: Kommunikations-Expertise trifft Boardroom-Realität - beides zusammen schafft eine Beratungsqualität, die es in dieser Form bisher nicht gab.Das Leistungsspektrum reicht von strategischer Positionierung und Thought Leadership über LinkedIn-Kommunikation, Medien- und Pressearbeit bis zu Panel-Vorbereitung, Speaking- und Award-Platzierungen und Krisenprävention. Die Positionierung gilt dabei für die aktuelle Rolle - und bewusst, wenn gewünscht, auch darüber hinaus: als Fundament, das unabhängig von Titel und Mandat trägt. Drei Brueder Kommunikation arbeitet eigenständig oder in enger Abstimmung mit den internen Kommunikationsabteilungen der Unternehmen - als diskrete, strategische Ergänzung, die die Gratwanderung zwischen persönlicher Sichtbarkeit und Unternehmensloyalität versteht."Die Top-Manager:innen an den Schalthebeln der Wirtschaft haben etwas zu sagen - aber viele wissen nicht, wie sie es sagen sollen, ohne in die Selbstdarstellungsfalle zu tappen. Wir entwickeln zuerst die Positionierung: Wer ist diese Person, für welche Themen steht sie etc. - unabhängig von Titel und Mandat. Die Kommunikationsstrategie folgt daraus. Wer die eigene Geschichte nicht erzählt, überlässt sie anderen und damit verliert man nicht nur PS, sondern auch die Hoheit über das eigene Narrativ." - Dr. Marie-Christine Frank."Ich kenne aus meiner eigenen Vorstandsarbeit, was Top-Executives wirklich bewegt - die Governance-Anforderungen, den Druck, die Abwägungen. Neu und zusätzlich herausfordernd ist die Erwartung der Öffentlichkeit, Persönlichkeit und Haltung zu zeigen. Mein Verständnis des Boardrooms kombinieren wir mit der jahrelangen Kommunikationsexpertise von Marie-Christine Frank und Drei Brueder Kommunikation." - Daniela Mündler.Über Dr. Marie-Christine FrankDr. Marie-Christine Frank macht Menschen im öffentlichen Raum sichtbar - und wirksam. Seit 2005 ist sie in der Medienwelt zu Hause und mit ihrer Agentur Drei Brueder Kommunikation und Beratung arbeitet die promovierte Kommunikationsexpertin seit 2018 daran, Persönlichkeiten und Unternehmen Reichweite zu verschaffen - online, in den Medien und im öffentlichen Diskurs. Ihre Coaching-Ausbildung am IfAP - Institut für Angewandte Psychologie ergänzt dabei ihre kommunikative Expertise: Sie arbeitet nicht nur an der Botschaft, sondern an der Person dahinter. Dass Sichtbarkeit Wirkung entfaltet, hat sie selbst bewiesen: Mit dem Frauennetzwerk Macherinnen - Kölns größtem Business-Netzwerk für Frauen - und dem SPKR CLUB hat sie Plattformen geschaffen, die Menschen und Themen sichtbar machen. Ihr Motto: Wer etwas verändern will, muss sichtbar werden. Mehr Informationen hier (https://mariechristinefrank.de/).Über Daniela Mündler:Daniela Mündler kennt die Welt von Vorständen und Top-Executives aus eigener Erfahrung - nicht aus dem Beraterzimmer. Nach Stationen bei LVMH und Douglas sowie als Vorstandsmitglied bei Bahlsen gründete sie die samplistick GmbH, ein nachhaltiges Start-up, das die klassischen Produktproben neu erfindet. Als Board Member, Gründerin, Speakerin und Business-Coachin verbindet sie unternehmerisches Denken mit dem Verständnis für das, was Führung wirklich bedeutet. 