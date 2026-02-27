Die ATTIKON Gruppe bleibt weiter auf Wachstumskurs und begrüßt zwei Neuzugänge in ihrem Netzwerk: Die beiden Vermittlerunternehmen MH Versicherungsmakler mit Sitz in Bad Vilbel sowie Franz Dede mit Standort in Geesthacht haben sich der Gruppe angeschlossen. Erst vor Kurzem hat ATTIKON mit der GL Götz Lebuhn Versicherungsmakler GmbH ein neues Mitglied begrüßt, wie AssCompact berichtete. Nun hat sich die Gruppe abermals vergrößert: Die Maklerhäuser MH Versicherungsmakler sowie Franz Dede sind nun ...Den vollständigen Artikel lesen ...
