Der Bitcoin verliert weiter an Boden: Am Freitag fällt die Kryptowährung um rund ein Prozent auf 66.795 Dollar. Spannender ist jedoch, was derzeit in einem Leipziger Gerichtssaal verhandelt wird. Das Urteil könnte zum Präzedenzfall für den staatlichen Umgang mit beschlagnahmten Kryptobeständen werden.Vor dem Landgericht Leipzig läuft seit Kurzem ein Verfahren, das weit über Sachsen hinaus Aufmerksamkeit erzeugt. Angeklagt sind zwei Männer, unter anderem wegen gewerbsmäßiger Geldwäsche und schwerer ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär